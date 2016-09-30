Поклонская может возглавить в Госдуме Комиссию по доходам депутатов

На заседании фракции «Единая Россия» в подмосковном Аносино было принято решение о выдвижении кандидатов в главы трех комиссий нового состава Государственной думы РФ.

Так, на пост главы комиссии по вопросам депутатской этики выдвинут Отари Аршба, комиссии по правовому обеспечению развития, организации оборонно-промышленного комплекса - Владимир Гутенев, комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов и обязательств имущественного характера - бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, - сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции Владимира Васильева.

Поклонская также может стать заместителем председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Выборы спикера Госдумы РФ седьмого созыва, а также его заместителей и глав комитетов состоится на первом пленарном заседании 5 октября 2016 года.