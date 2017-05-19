Поклонники Навального угрожают автору фильма о его «черной кассе»
Поклонники Алексея Навального угрожают адвокату Виолетте Волковой, снявшей видеоролик о «черной кассе» оппозиционера.
По словам Волковой, угрозы начались после публикации видеоролика, а после того как она поддержала видеообращение бизнесмена Алишера Усманова к Навальному, негативная реакция некоторых пользователей сети удвоилась.
В своем расследовании адвокат рассказывает о «серых схемах» финансирования предвыборного штаба Навального, а также созданного им «Фонда борьбы с коррупцией».
По словам Волковой, она проводила в штабе Навального много времени во время предвыборной московской кампании 2013 года, сообщает «РЕН ТВ».
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