Поклонники Навального угрожают автору фильма о его «черной кассе»

Поклонники Алексея Навального угрожают адвокату Виолетте Волковой, снявшей видеоролик о «черной кассе» оппозиционера.

По словам Волковой, угрозы начались после публикации видеоролика, а после того как она поддержала видеообращение бизнесмена Алишера Усманова к Навальному, негативная реакция некоторых пользователей сети удвоилась.

В своем расследовании адвокат рассказывает о «серых схемах» финансирования предвыборного штаба Навального, а также созданного им «Фонда борьбы с коррупцией».

По словам Волковой, она проводила в штабе Навального много времени во время предвыборной московской кампании 2013 года, сообщает «РЕН ТВ».