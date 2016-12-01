Покинувший Украину депутат Онищенко передал США компромат на Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко два года записывал свои приватные беседы с президентом Украины Петром Порошенко на встроенный в наручные часы диктофон и сейчас, покинув страну, передал США компромат на главу государства.

- Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я два года плотно шел с ним и хорошо его знаю, - цитирует Онищенко «Интерфакс» со ссылкой на «Украинскую правду».

Онищенко также заявил, что обвинения Службы безопасности Украины в его адрес являются ответом на опубликованную в одном из украинских СМИ статью, где он обвиняет администрацию президента в «скупке» голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.

Народный депутат сообщил, что передал компромат американским спецслужбам 29 ноября и продемонстрировал копию письма от уголовной прокуратуры США.

Ранее на брифинге в четверг руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук заявил о начале досудебного следствия в отношении объявленного в национальный розыск депутата Онищенко по признакам государственной измены.

В частности, было сказано, что с целью уклонения от ответственности на территории Украины народный депутат согласился на сотрудничество с российской властью для дестабилизации ситуации в Украине, а также что Онищенко «готовит массированную информационную атаку на власть в рамках стратегии, согласованной с российской стороной».