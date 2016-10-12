Pokemon Go положительно влияет на здоровье
Американские ученые выяснили, что у поклонников игры Pokemon Go - более активный образ жизни, чем у остальных. А все потому, что они ежедневно в среднем делают на 26 процентов шагов (или на 1473), чем те, кто игрой не занят.
Эксперт Стэнфордского университета Тим Алтхофф вместе с коллегами из Microsoft Research провели исследование, в котором они следили за физической активностью 1420 игроков, охотящихся на монстров.
Они сделали вывод, что игра помогает поддерживать себя в форме, вне зависимости от пола и возраста, сообщает «ФАН».
Кстати, ученые выяснили, что в среднем возраст «ловцов» - 33 года, треть из них имеют лишний вес, а 28 процентов - страдают ожирением.
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