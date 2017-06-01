США показали самый большой в мире транспортный самолет
США представили самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать ракеты-носители Pegasus XL.
Как уточняется в материале, самолет впервые вывели из ангара, расположенного в пустыне Мохаве штата Калифорния.
Размах крыльев самолета составляет 117 метров, высота составляет 15 метров. Лайнер снабжен шасси с 28 колесами. Кроме того, воздушное судно сможет перевозить полезный груз массой до 250 тонн, сообщили в компании Stratolaunch, которая занимается разработкой самолета.
Лайнер будет использоваться как платформа для вывода на околоземную орбиту ракет-носителей. На первом этапе самолет будет нести одну ракету, позже их число может увеличиться до трех, сообщает «РИА Новости».
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