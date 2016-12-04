СМИ показали кадры взлета и посадки вертолета Ка-52К на палубу «Адмирала Кузнецова»
Взлет российского разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52К «Катран» и посадка на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» была показана по телевидению.
Телеканал «Звезда», показавший данные кадры, отмечает, что Ка-52 имеет складывающиеся элементы для компактного размещения на корабле. Кроме того, «Катраны» дальше видят и дальше стреляют.
В состав авиакрыла «Адмирала Кузнецова» входят палубные истребители Су-33 и Миг-29, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31, сообщает «Интерфакс».
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