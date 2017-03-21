Суд пожизненно лишил Мару Багдасарян права управления транспортными средствами

В Савеловском суде Москвы завершилось заседание, на котором принято решение пожизненно лишить водительских прав злостную нарушительницу правил дорожного движения Мару Багдасарян.

Таким образом суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, сославшись на представленную Багдасарян справку о состоянии ее здоровья, в которой четко обозначен диагноз - эпилепсия, - сообщает «Лайф».

Несмотря на то что сторона ответчицы настаивала на том, что справка стала результатом врачебной ошибки, суд принял сторону обвинения, высказавшего предположение, что при помощи медицинского документа Багдасарян старалась минимизировать срок наказания по статьям за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян стала широко известным персонажем после московских гонок на «гелентвагенах» в мае 2016 года. Молодые люди из богатых семей демонстративно уходили от полицейской погони, записывали происходящее со своими комментариями и выкладывали видео в интернет.