CAS пожизненно дисквалифицировал замешанного в допинг скандале доктора Португалова

Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал экс-замглавы Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта, доктора Сергея Португалова, признанного ранее виновным в нарушении антидопинговых правил.

Как уточняется в материале, Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), в частности в назначении запрещенного препарата или метода.

Доктор Португалов является одним из фигурантов расследования немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, сообщает «Национальная служба новостей».