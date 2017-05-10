Пожилая женщина из Омска убивает сожителей на 9 мая
Пожилая жительница Омска дважды за семь лет стала фигурантом уголовного дела в связи с убийством сожителей.
В 2010 году 64-летняя омичка 9 мая убила ножом своего сожителя, после чего на шесть лет отправилась в колонию.
В 2017 году, опять же 9 мая, женщина убила ножом 72-летнего омича. Пара праздновала День Победы и распивала алкоголь, отмечает RG.ru.
По версии следствия, пенсионерка резала овощи, когда гражданский супруг стал высказывать ей претензии бытового характера. Он получил удар ножом в руку, и скончался от большой кровопотери.
В настоящее время пенсионерка задержана.
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