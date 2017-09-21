Пожарные потушили гостиницу в Ростове-на-Дону

Пожар в 10-этажной гостинице в центре Ростова-на-Дону ликвидирован. На другие здания огонь перекинуться не успел.

В результате инцидента погибли два человека. Один из них - администратор отеля. У здания частично обрушилась кровля. Кроме того, огнем повреждены семь автомобилей. В районе, где расположена гостиница, введен режим ЧС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МЧС по региону.

О причинах возникновения пожара пока не сообщается.