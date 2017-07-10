При пожаре в московском ТЦ «РИО» пострадали 14 человек
При пожаре в торговом центре «Рио» в Москве пострадали 14 человек, сообщил источник в экстренных службах города.
На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского.
По данным источника ТАСС, вертолет вскоре вернется на место происшествия для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.
Всего из горящего торгово-развлекательного центра на Дмитровском шоссе эвакуированы более двух тысяч человек, в здании до сих пор могут находиться люди.
Пожару присвоен четвертый из пяти номер сложности. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд.
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