При пожаре в московском храме пострадали четверо детей

В результате пожара в храме пророка Илии на улице Ильинка в Москве пострадали четыре ребенка.

Дети отравились продуктами горения. В настоящее время они находятся в больнице.

Возгорание в храме произошло в полночь – вспыхнул электрокабель, от которого занялась обшивка в электрощите. Пожарным удалось справиться с огнем в течение получаса, передает РИА ФедералПресс.