При пожаре в московском храме пострадали четверо детей
В результате пожара в храме пророка Илии на улице Ильинка в Москве пострадали четыре ребенка.
Дети отравились продуктами горения. В настоящее время они находятся в больнице.
Возгорание в храме произошло в полночь – вспыхнул электрокабель, от которого занялась обшивка в электрощите. Пожарным удалось справиться с огнем в течение получаса, передает РИА ФедералПресс.
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