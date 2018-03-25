При пожаре в Кемерово 17 человек пропали без вести

Стало известно о 17 пропавших без вести посетителях ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где днем 25 марта произошел крупный пожар.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона.

«Остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара», - сказал он.

Ранее представитель СК РФ подтвердил смерть троих детей и одной женщины при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», известно также о 26 пострадавших.

Уголовное дело по факту пожара передано в Центральный аппарат СК РФ. В Кемерово отправилась следственная группа из Москвы.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
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