При пожаре в Кемерово 17 человек пропали без вести
Стало известно о 17 пропавших без вести посетителях ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где днем 25 марта произошел крупный пожар.
Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона.
«Остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара», - сказал он.
Ранее представитель СК РФ подтвердил смерть троих детей и одной женщины при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», известно также о 26 пострадавших.
Уголовное дело по факту пожара передано в Центральный аппарат СК РФ. В Кемерово отправилась следственная группа из Москвы.
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