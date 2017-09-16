При пожаре в детском лагере в Одессе скончались три ребенка
Тела троих детей обнаружили на месте пожара в оздоровительно-спортивном лагере «Виктория», расположенном в Одессе.
Об этом в Facebook сообщил помощник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк. Он написал: «По предварительным данным, погибли трое детей».
15 сентября в 23:30 в детском лагере произошло возгорание. Очевидцы сообщали, что пожарная сигнализация в учреждении не сработала. Как сообщает ТАСС, в горящем корпусе лагеря находились 42 ребенка.
Следующая новость Введение НДС для онлайн-магазинов приведет к подорожанию товаров
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии