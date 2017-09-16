При пожаре в детском лагере в Одессе скончались три ребенка

Тела троих детей обнаружили на месте пожара в оздоровительно-спортивном лагере «Виктория», расположенном в Одессе.

Об этом в Facebook сообщил помощник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк. Он написал: «По предварительным данным, погибли трое детей».

15 сентября в 23:30 в детском лагере произошло возгорание. Очевидцы сообщали, что пожарная сигнализация в учреждении не сработала. Как сообщает ТАСС, в горящем корпусе лагеря находились 42 ребенка.

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Места: Украина
События: происшествия
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