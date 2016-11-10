Пожар с угрозой взрыва произошел на юго-западе Москвы

Пожар с угрозой взрыва произошел рано утром на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, сообщает «Дни.ру».

Как уточняется в сообщении, возгорание произошло в нескольких подряд стоящих гаражах. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По словам очевидцев, во время пожара была угроза взрыва газового баллона, находившегся в одном из гаражей.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв пострадавших нет.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: происшествия
Следующая новость Митинг против Трампа в Сиэтле закончился стрельбой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО