Пожар с угрозой взрыва произошел на юго-западе Москвы

Пожар с угрозой взрыва произошел рано утром на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, сообщает «Дни.ру».

Как уточняется в сообщении, возгорание произошло в нескольких подряд стоящих гаражах. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По словам очевидцев, во время пожара была угроза взрыва газового баллона, находившегся в одном из гаражей.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв пострадавших нет.