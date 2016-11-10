Пожар с угрозой взрыва произошел на юго-западе Москвы
Пожар с угрозой взрыва произошел рано утром на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, сообщает «Дни.ру».
Как уточняется в сообщении, возгорание произошло в нескольких подряд стоящих гаражах. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
По словам очевидцев, во время пожара была угроза взрыва газового баллона, находившегся в одном из гаражей.
По предварительным данным, в результате происшествия жертв пострадавших нет.
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