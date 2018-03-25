Пожар в торговом центре в Кемерово унес жизни 37 человек

При пожаре в ТЦ в Кемерово скончались 37 человек, сообщили в оперативном штабе МЧС.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов уточнил, что двоих погибших нашли при входе, еще 13 – в зале, передает «Интерфакс».

«Поиски продолжаются, задействованы 120 человек», - сказал он.

В Следственном комитете также подтвердили число погибших. «На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале СКР.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что без вести пропали 69 человек, среди них 40 детей.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул во второй половине воскресенья. Спустя несколько часов он распространился на площади в 1200 кв. метров. На место вылетел глава МЧС России Владимир Пучков.