Пожар в московском торговом центре «Рио» полностью ликвидирован

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве сообщил о полной ликвидации пожара в столичном торговом центре «Рио».

- Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма, пострадавших не выявлено, - рассказал ТАСС дежурный офицер МЧС.

Ранее сообщалось, что от горевшего пластика вспыхнули две припаркованные у здания автомашины. До прибытия сотрудников МЧС и в ходе ликвидации пожара из торгового центра было эвакуировано около 500 человек.

В правоохранительных органах не исключают, что причиной пожара и быстрого распространения огня мог стать поджог.