Пожар в Краснодаре уничтожил 20 квартир

В результате пожара, вспыхнувшего в шестиэтажном доме в Краснодаре, выгорело 20 квартир.

Все пострадавшие жилые помещения располагались в мансардном этаже дома. В МЧС отметили, что данные об ущербе будут уточнены.

Из дома были эвакуированы примерно 450 человек, которых разместили в расположенной неподалеку от места происшествия школе и гостиницах города.

Согласно предварительным данным, в результате пожара погиб один человек. Его тело было обнаружено в ходе тушения возгорания, передает ТАСС. О пострадавших не сообщается.