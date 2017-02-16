Пожар в Краснодаре уничтожил 20 квартир
В результате пожара, вспыхнувшего в шестиэтажном доме в Краснодаре, выгорело 20 квартир.
Все пострадавшие жилые помещения располагались в мансардном этаже дома. В МЧС отметили, что данные об ущербе будут уточнены.
Из дома были эвакуированы примерно 450 человек, которых разместили в расположенной неподалеку от места происшествия школе и гостиницах города.
Согласно предварительным данным, в результате пожара погиб один человек. Его тело было обнаружено в ходе тушения возгорания, передает ТАСС. О пострадавших не сообщается.
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