Пожар в Кемерово начался после взрыва аппарата с попкорном

Причиной пожара, стремительно возникшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стал взрыв аппарата для изготовления сахарной ваты или попкорна.

«Я предполагаю, что мог взорваться пропан. Соответственно, это либо сахарная вата, либо попкорн, механизмы, которые это изготавливают», — сказал сотрудник МЧС.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, начался днем 25 марта.

Среди погибших много детей, которые пришли в расположенный в помещении ТЦ кинотеатр, сообщает Life.