Пожар в Кемерове взвинтил цены на огнетушители

После страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, цены на огнетушители взлетели на 50 процентов. Небывалый рост спроса на огнетушители, по мнению экспертов, связан с активизацией проверок пожарной безопасности.

«Мы вынуждены были поднять цену на огнетушители, так как выросли закупочные цены примерно на 100 рублей», — заявил директор магазина хозтоваров Олег Соболев.

По его словам, из-за подорожания закупочных цен розничная стоимость огнетушителя выросла на 10–15 процентов.

«Но надо сказать, что и продавать уже нечего особо. Раскупили у нас всё. Не частники приходили, а представители организаций. Посмотрели, например, что срок годности их огнетушителя истёк, а проверка внеплановая может нагрянуть, и решили быстренько прикупить», - пояснил торговец.

При этом некоторые дизайнеры стали использовать огнетушители в дизайне квартир.

«Можно сказать, огнетушитель стал модным подарком», — рассказала дизайнер Ольга Симонова, отметив, что заказы на такой интерьер выросли в десятки раз.

25 апреля в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка в возрасте до 12 лет, сообщает «Лайф».