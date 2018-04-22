Пожар в Геленджике унес жизни троих детей
При пожаре в частном жилом доме в Геленджике скончались 32-летняя женщина и трое детей.
Как сообщает телеканал «360», двое малышей родились в 2017 году. Третьему ребенку было 10 лет.
Во время пожара сотрудники МЧС спасли двоих человек, однако подробностей того, кем они приходились погибшим, не сообщаеся.
В МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что ликвидация пожара заняла более двух часов. В тушении огня принимали участие 19 человек и шесть единиц техники.
Ранее житель Магнитогорска погиб во время пожара в многоэтажке. Спасатели успели эвакуировать 28 человек.
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