ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
Военные летчики США пожаловались на российских пилотов, которые якобы периодически выходят на опасное сближение в районе боевых операций в Сирии, где действует соглашение об использовании воздушного пространства.
По словам генерала Чарльза Коркорана, россияне не знают о соглашении, не могут или не хотят твердо ему следовать.
Он отметил, что изредка российские пилоты отвечают по голосовой связи но не подают опознавательные сигналы, нарушая международные протоколы.
Генерал также пожаловался, американцы предпочитают уступить дорогу российским истребителям Су-35, чтобы избежать столкновения. Официального подтверждения данной информации нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.
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