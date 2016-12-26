К поиску обломков Ту-154 подключилась Абхазия

К операции по поиску обломков разбившегося ту-154 Минобороны России подключилась Абхазия. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Мы подключили наших соседей, абхазских коллег, для возможного мониторинга побережья и морской акватории, сборов фрагментов и останков», - цитирует министра РИА «Новости».

Он также высказал предположение что часть обломков самолета и фрагментов тел пассажиров могут быть вынесены за границу. По словам Соколова, «здесь тоже обеспечено полное взаимодействие и понимание».

Ранее сообщалось, что в Москву прилетел военно-транспортный самолет с 11 телами погибших и десятками фрагментов тел жертв катастрофы.

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