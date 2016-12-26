В поисково-спасательных работах в Черном море задействованы 3,5 тысячи человек

Группировка привлекаемых сил в зоне катастрофы самолета Ту-154 в Сочи увеличена до 3,5 тысячи человек. Поисковые работы ведутся в три смены.

В операции задействованы семь судов Черноморского флота. В их числе противодиверсионный катер «Суворовец» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и водолазами.

Кроме того, на месте крушения ту-154 работает гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием, водолазные и патрульные катера, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что поисковая операция не прекращалась ни на минуту.