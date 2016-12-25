Поисковая операция в Черном море продолжится ночью
Спасатели не намерены прекращать поиски тел жертв крушения Ту-154 под Сочи. Для освещения места происшествия в море установят световые башни.
Специалисты установят 17 световых башен, которые работают на бензине, сообщает "Коммерсантъ". Известно, что обломки самолета были найдены на глубине 50-70 метров. На место катастрофы прибыли многочисленные спасатели. Пока им удалось извлечь из воды тела 12 погибших.
Сегодня под Сочи рухнул самолет Минобороны РФ Ту-154. Он упал в море, на борту находились 92 человека. Ансамбль имени Александрова и журналисты следовали в Сирию, чтобы поздравить находящихся там военных РФ с новым годом. Кроме того, на этом самолете с гуманитарным грузом летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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