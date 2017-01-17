Поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing приостановлены
Министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии приняли решение о приостановлении поисков малайзийского Boeing, пропавшего в марте 2014 года.
Как отмечается в сообщении, поиски будут восстановлены после получения новой информации, которая поможет обнаружить пропавший лайнер.
Спасатели обследовали 120 тысяч квадратных километров площади в южной части Индийского океана, однако не смогли обнаружить самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года, сообщает ТАСС.
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