В поиске нефтяников на Каспии задействовали вертолеты и корабли
В операции по поиску пропавших в Каспийском море нефтяников принимают участие шесть вертолетов и более четырех десятков кораблей.
Наряду с этим поиски рабочих вдоль побережья ведут подразделения МЧС и Госпогранслужбы, сообщает РИА «Новости».
О пропаже нефтяников стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что порывы сильного ветра сорвали в море часть эстакады нефтесборного пункта. Вместе с ней была снесена площадка с будкой, в которой находились пять человек. Еще столько же рабочих дежурили на нефтесборном пункте.
В связи с произошедшем возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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