В поиске нефтяников на Каспии задействовали вертолеты и корабли

В операции по поиску пропавших в Каспийском море нефтяников принимают участие шесть вертолетов и более четырех десятков кораблей.

Наряду с этим поиски рабочих вдоль побережья ведут подразделения МЧС и Госпогранслужбы, сообщает РИА «Новости».

О пропаже нефтяников стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что порывы сильного ветра сорвали в море часть эстакады нефтесборного пункта. Вместе с ней была снесена площадка с будкой, в которой находились пять человек. Еще столько же рабочих дежурили на нефтесборном пункте.

В связи с произошедшем возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.