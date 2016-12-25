Поиск обломков Ту-154 приостановлен
Речморречфлот приостановил до 7 утра поисково-спасательную операцию в районе Сочи. Специалисты получили приказ встать на ночевку.
Спасатели приняли решение о приостановке работ на месте крушения Ту-154. Поисковые работы возобновятся в 7 утра в понедельник, сообщает РИА "Новости". К вечеру в Сочи ухудшилась погода. Ситуация осложняется сильным течением на месте происшествия.
25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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