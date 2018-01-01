Ким Чен Ын похвастался ядерной кнопкой
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, поздравляя граждан страны с новым годом, заявил, что у него на рабочем столе теперь есть ядерная кнопка.
«Я не угрожаю, но следует четко знать о том, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе», — цитирует «РИА Новости» слова главы КНДР.
Он также отметил, что ядерные силы КНДР смогут сдерживать США в их стремлении начать войну.
При этом он не исключил, что Пхеньян может принять решение о нанесении ядерного удара по США.
Северокорейский лидер также объявил о завершении создания национальных ядерных сил и высоко оценил успехи в развитии ракетной программы.
Президент США Дональд Трамп комментировать заявления КимЧен Ына пока не стал.
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