Ким Чен Ын похвастался ядерной кнопкой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, поздравляя граждан страны с новым годом, заявил, что у него на рабочем столе теперь есть ядерная кнопка.

«Я не угрожаю, но следует четко знать о том, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе», — цитирует «РИА Новости» слова главы КНДР.

Он также отметил, что ядерные силы КНДР смогут сдерживать США в их стремлении начать войну.

При этом он не исключил, что Пхеньян может принять решение о нанесении ядерного удара по США.

Северокорейский лидер также объявил о завершении создания национальных ядерных сил и высоко оценил успехи в развитии ракетной программы.

Президент США Дональд Трамп комментировать заявления КимЧен Ына пока не стал.