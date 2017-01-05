Похороны тайваньского политика украсило выступление 50 стриптизерш
Сын тайванского политика Тунг Ксианга, более двадцати лет занимавшего руководящие посты в администрации города Цзяи на юго-западе Тайваня заказал на похороны своего отца 50 стриптизерш.
По его словам, отец очень «любил хорошие вечеринки» и был бы рад именно такой церемонии прощания, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Sun.
Сообщается, что члены семьи и родственники простились с Тунг Ксиангом 3 января. Затем на улицы города выехала похоронная процессия более чем из 200 машин, на 50 из которых танцевали стриптизерши.
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