Похороны погибших в Петербурге оплатят бизнесмены

Жертвы теракта в метро Санкт-Петербурге будут похоронены за счет предпринимателей и ассоциации похоронных бюро.

Глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев заявил, что все необходимые процедуры будут проведены бесплатно для семей погибших. Он также подчеркнул, что пожелания родственников, в том числе и касательно места захоронения, будут учтены, передает ТАСС.

В результате взрыва в метро погибли 14 человек, из которых 10 уже опознаны. В больницах города находятся 49 пострадавших.