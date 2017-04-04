Похороны погибших в Петербурге оплатят бизнесмены
Жертвы теракта в метро Санкт-Петербурге будут похоронены за счет предпринимателей и ассоциации похоронных бюро.
Глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев заявил, что все необходимые процедуры будут проведены бесплатно для семей погибших. Он также подчеркнул, что пожелания родственников, в том числе и касательно места захоронения, будут учтены, передает ТАСС.
В результате взрыва в метро погибли 14 человек, из которых 10 уже опознаны. В больницах города находятся 49 пострадавших.
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