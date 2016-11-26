Похороны Фиделя Кастро состоятся 4 декабря

Лидер кубинской революции Фидель Кастро будет похоронен 4 декабря. Кроме того, в стране будет объявлен девятидневный траур в связи с его кончиной.

Тело Кастро будет кремировано, как пожелал сам революционер перед кончиной.

В последние годы жизни Фидель Кастро, которому исполнилось 90лет, испытывал проблемы со здоровьем. В 2008 году передал власть своему младшему брату Раулю Кастро, сообщает «Интерфакс».