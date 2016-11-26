Похороны Фиделя Кастро состоятся 4 декабря
Лидер кубинской революции Фидель Кастро будет похоронен 4 декабря. Кроме того, в стране будет объявлен девятидневный траур в связи с его кончиной.
Тело Кастро будет кремировано, как пожелал сам революционер перед кончиной.
В последние годы жизни Фидель Кастро, которому исполнилось 90лет, испытывал проблемы со здоровьем. В 2008 году передал власть своему младшему брату Раулю Кастро, сообщает «Интерфакс».
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии