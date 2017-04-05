Похороны Евтушенко отложили до 11 апреля

Дата похорон поэта Евгения Евтушенко перенесена с 9 на 11 апреля. Об этом рассказал друг семьи литератора Михаил Моргулис.

Он пояснил, что похороны решено было перенести в связи с праздником Вербное воскресенье.

Евтушенко будет похоронен в подмосковном Переделкино после панихиды в Центральном доме литераторов в Москве. Прощание с поэтом пройдет также в США, в университете города Талса, где он преподавал, сообщает РИА ФедералПресс.