Похороны Евтушенко отложили до 11 апреля
Дата похорон поэта Евгения Евтушенко перенесена с 9 на 11 апреля. Об этом рассказал друг семьи литератора Михаил Моргулис.
Он пояснил, что похороны решено было перенести в связи с праздником Вербное воскресенье.
Евтушенко будет похоронен в подмосковном Переделкино после панихиды в Центральном доме литераторов в Москве. Прощание с поэтом пройдет также в США, в университете города Талса, где он преподавал, сообщает РИА ФедералПресс.
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