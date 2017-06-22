Поход в театр с замглавы Минэнерго Украины продан за 9 тысяч гривен

Аукцион, на который был выставлен поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко, выиграл некий Алексей Бойчук.

За вечер в обществе представителя ведомства он заплатит девять тысяч гривен, что примерно равно 20,5 тысячам рублей, сообщает «Экономика сегодня». Эти средства будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для детского института хирургии.

Торги были объявлены некоторое время назад. Согласно сообщениям СМИ, в них участвовали семь человек.

Пока невостребованным остается еще один похожий лот - завтрак в обществе замглавы МВД Украины Анастасией Деевой.