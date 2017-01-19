Похитивший 12-летнюю девочку в Оренбурге Тиунов ранее уже нападал на детей

Следственный комитет Оренбургской области сообщил, что подозреваемый в похищении 12-летней девочки уроженец Пермского края Юрий Тиунов ранее уже совершал нападения на детей. Более того, в тот же день он пытался похитить еще двух девочек.

Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение, по некоторым сведениям, он уже начал давать признательные показания, - сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что девочку удалось спасти благодаря тому, что она дозвонилась матери из багажника машины, в которой ее увезли.

- К поискам подключились более 160 членов добровольных волонтерских движений, в том числе поисково-спасательный отряд «ОренСпас», и множество неравнодушных местных жителей. Произошедшее вызвало настолько широкий общественный резонанс, что горожане буквально обрывали телефоны дежурных служб, - рассказали в СУ СК РФ по региону. - Добровольцы разделились на группы и обследовали гостиницы, гаражи, автосервисы и лесополосы на территории города.

Спустя час следователи выяснили, что похититель действовал в одиночку и совершил преступление со второй попытки: буквально за десять минут до этого он уже пытался увезти на том же авто еще двух девочек, но им удалось отбиться.

По записи с камер видеонаблюдения была установлена марка машины похитителя и отдельные цифры номерного знака. По базе данных все похожие автомобили проверялись до тех пор, пока один из них не подошел под описание. В тот день автомобиль использовал уроженец Пермского края Юрий Тиунов.

Задержанный сначала отрицал причастность к похищению, утверждая, что школьница добровольно села к нему в машину. Однако под грузом улик ему пришлось сознаться в содеянном. Кроме того, чудом спасшиеся девочки опознали его.