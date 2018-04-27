Похитителю велосипеда в Подмосковье грозит 10 лет
Безработный житель подмосковных Химок может получить серьезный срок за кражу велосипеда.
Транспортное средство стоимостью в 26 тысяч рублей было у одной из местных жительниц. Полиция уже задержала подозреваемого и возбудила в отношении него уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ранее он уже был судим.
В главке МВД по Московской области интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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