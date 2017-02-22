Похитители 20 млн рублей МО получили по 4,5 года колонии
Химкинский городской суд вынес приговор сотруднице банка и ее сообщнику, похитившим из офиса кредитной организации более 20 миллионов рублей.
Каждый из злоумышленников получил по четыре с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Кража средств была совершена в середине прошлого года. После ее совершения подельники отправились в Белоруссию, где и были задержаны, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РФ.
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