Похитители 20 млн рублей МО получили по 4,5 года колонии

Химкинский городской суд вынес приговор сотруднице банка и ее сообщнику, похитившим из офиса кредитной организации более 20 миллионов рублей.

Каждый из злоумышленников получил по четыре с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Кража средств была совершена в середине прошлого года. После ее совершения подельники отправились в Белоруссию, где и были задержаны, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РФ.