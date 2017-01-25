Похититель 12-летней девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае

Следователям удалось установить причастность 29-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в похищении 12-летней девочки в Оренбургской области, к аналогичным преступлениям в 2011 году и убийству семилетнего мальчика в 2013 году. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

- В рамках расследования похищения 12-летней девочки в Оренбурге после задержания подозреваемого в этом преступлении 29-летнего жителя Пермского края следователям в ходе проведения ряда экспертных исследований удалось установить совпадение генотипа задержанного с генотипом лица, совершившего преступления в отношении детей в Пермском крае в 2011 году, - цитирует Петренко ТАСС.

По словам собеседницы агентства, в Пермском крае расследовалось уголовное дело об исчезновении в 2013 году мальчика, который ушел после уроков из школы с одноклассниками и не вернулся домой. Во время допроса задержанный признался не только в совершении преступлений в отношении двух мальчиков в 2011 году, но и в совершении убийства семилетнего ребенка 11 октября 2013 года.

- Подозреваемый был этапирован в Пермский край для проведения в отношении него следственных действий. В ходе проверки его показаний на месте он рассказал об обстоятельствах убийства малолетнего и показал место сокрытия тела на земельном участке с дачным домом его родителей в окрестностях города Краснокамска, - сообщила Петренко.

По ее словам, останки тела мальчика обнаружены и идентифицированы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в этих преступлениях.