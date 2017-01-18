Похититель 12-летней девочки в Оренбурге оказался примерным работником «Магнита»
Фото 29-летнего похитителя 12-летней Насти Дьяковой висело на Доске почета в оренбургском отделении «Магнита» в числе лучших работников.
- Он проявлял себя как грамотный сотрудник, на работе его очень ценили, — рассказали Лайфу сотрудники «Магнита».
Похитителя характеризуют как толкового диспетчера по отгрузке, который недавно получил повышение по службе и был премирован за хорошую работу.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге была похищена 12-летняя девочка. По неподтвержденной информации ребенку удалось дозвониться до матери из багажника автомобиля. Позже живого ребенка нашли на городской свалке, а ее похититель был задержан.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии