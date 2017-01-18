Похититель 12-летней девочки в Оренбурге оказался примерным работником «Магнита»

Фото 29-летнего похитителя 12-летней Насти Дьяковой висело на Доске почета в оренбургском отделении «Магнита» в числе лучших работников.

- Он проявлял себя как грамотный сотрудник, на работе его очень ценили, — рассказали Лайфу сотрудники «Магнита».

Похитителя характеризуют как толкового диспетчера по отгрузке, который недавно получил повышение по службе и был премирован за хорошую работу.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге была похищена 12-летняя девочка. По неподтвержденной информации ребенку удалось дозвониться до матери из багажника автомобиля. Позже живого ребенка нашли на городской свалке, а ее похититель был задержан.