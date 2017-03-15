Похищенный новосибирский физик Образцов рассказал о своем рабстве в Казахстане

Пропавший несколько лет назад новосибирский физик-атомщик Юрий Образцов все это время находился в рабстве на фермерском хозяйстве в Казахстане.

Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

По словам собеседника агентства, к поисковикам обратилась жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова, сообщившая, что в одном из торговых центров встретила мужчину, который представился Юрием Образцовым и заявил, что был в рабстве.

- Мы связались с полицией и выяснили, что действительно этот человек находится в розыске с 2013 или 2014 года, — сообщил Злобин.

Сама Полуэктова сказала, что 10 марта заметила мужчину, который весь день сидел на лавочке, при этом у него были сломаны уши и раздроблена нога, из-за чего он сильно хромал. Пострадавший признался, что сбежал из фермерского хозяйства, где его долго удерживали. При этом мужчина затруднился сказать, сколько времени он провел в рабстве, поскольку у него, по его словам, проблемы с памятью.

Он также сообщил, что приехал в Казахстан с деловой целью несколько лет назад, и назвал адрес своего местожительства в Новосибирске.

Новосибирский уголовный розыск уже выслал документы, подтверждающие личность Образцова, его паспортные данные и справку о том, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

- С этими документами завтра мы поедем в консульство России в Алма-Ате и там должны выдать справку о том, что он может пересечь границу Казахстана с Россией, — рассказала Полуэктова.

В настоящее время Образцов находится в приюте при российской дипломатической миссии. В ближайшее время планируется собрать деньги на билеты, поскольку с его родственниками пока связаться не удалось.

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