Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника

Похищенная 17 января в Оренбурге девочка смогла отправить сообщение матери, находясь в багажнике машины преступника, сообщила старший помощник руководителя областного СК РФ Анжелика Линькова.

По ее словам, инцидент произошел в 15.00 по местному времени. Преступник насильно затолкал 12-летнюю девочку в багажник автомобиля «Лада Гранта» и увез в неизвестном направлении.

После того, как мать ребенка получила сообщение о том, что с дочерью случилась беда, она незамедлительно обратилась в полицию.

Правоохранители нашли девочку живой и без видимых признаков насилия в районе городской свалки Оренбурга. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Пермского края, сообщает «РИА Новости».