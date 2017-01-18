Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Похищенная 17 января в Оренбурге девочка смогла отправить сообщение матери, находясь в багажнике машины преступника, сообщила старший помощник руководителя областного СК РФ Анжелика Линькова.
По ее словам, инцидент произошел в 15.00 по местному времени. Преступник насильно затолкал 12-летнюю девочку в багажник автомобиля «Лада Гранта» и увез в неизвестном направлении.
После того, как мать ребенка получила сообщение о том, что с дочерью случилась беда, она незамедлительно обратилась в полицию.
Правоохранители нашли девочку живой и без видимых признаков насилия в районе городской свалки Оренбурга. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний житель Пермского края, сообщает «РИА Новости».
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