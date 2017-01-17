Похищенная в Оренбурге 12-летняя Настя Дьякова найдена живой

Похититель 12-летней Насти Дьяковой задержан и дает признательные показания, девочка жива и здорова. Об этом сообщили в Следственном комитете Оренбургской области.

- В результате розыскных мероприятий ребенок найден в районе городской свалки на Загородном шоссе. Также задержан 29-летний житель Пермского края, который признал свою причастность к похищению ребенка, - рассказали ТАСС в ведомстве.

В СК РФ по региону уточнили, что мотивы преступления пока не установлен.

Ранее сообщалось, что в похищении подозревались и были объявлены в розыск двое мужчин. Неизвестные, применив силу, посадили девочку в автомобиль вблизи дома 20/1 по улице Родимцева и увезли в неизвестном направлении. Момент похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения.