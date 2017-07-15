Погранслужба Украины поймала разыскиваемого Интерполом россиянина

Погранслужба Украины сообщила о задержании в аэропорту Херсон россиянина, который был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве.

В сообщении говорится: «Во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту Херсон пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола».

Как пишет РИА Новости, полиция России разыскивала мужчину для привлечения к уголовной ответственности по статье «Убийство».

Ранее Интерпол заявил, что за минувший год в Россию вернули более 40 преступников. Так, власти Германии и Испании депортировали минимум пять россиян.