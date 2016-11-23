Пограничники РФ вынужденно открыли огонь по контрабандистам с Украины

На окраине Донецка Ростовской области двое российских граждан на внедорожнике УАЗ «Патриот» пытались в обход таможенного пункта провезти с территории Украины более 500 кг продуктов питания. Российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего один из контрабандистов получил ранение в ногу.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, - рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

По словам собеседника агентства, пограничники вынужденно открыли огонь, поскольку на законное требование остановиться контрабандисты не отреагировали, а наоборот, пытались скрыться.

Против нарушителей возбуждены административные дела, их обвиняют в нарушении государственной границы и неповиновении требованиям пограничников.

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