Пограничники отметили приток туристов из Украины в Крым

В Крыму наблюдается активный рост потока туристов из Украины. Об этом заявили в пограничном управлении ФСБ по республике.

Однако вместе с увеличением числа туристов отмечается и рост числа случаев, когда они предъявляют недействительные документы при пересечении границы, сообщает Nation News.

В погрануправлении подчеркнули, что въезд на территорию России возможен только по действительным документам, которые не содержат каких-либо исправлений, помарок или подчисток.

В министерстве курортов и туризма республики наплыв туристов из соседнего государства объясняют отсутствием на Украине альтернативы крымским курортам.