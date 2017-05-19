Пограничники отметили приток туристов из Украины в Крым
В Крыму наблюдается активный рост потока туристов из Украины. Об этом заявили в пограничном управлении ФСБ по республике.
Однако вместе с увеличением числа туристов отмечается и рост числа случаев, когда они предъявляют недействительные документы при пересечении границы, сообщает Nation News.
В погрануправлении подчеркнули, что въезд на территорию России возможен только по действительным документам, которые не содержат каких-либо исправлений, помарок или подчисток.
В министерстве курортов и туризма республики наплыв туристов из соседнего государства объясняют отсутствием на Украине альтернативы крымским курортам.
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