Пограничная служба Украины рапортовала о готовности к визовому режиму с РФ

Выступая перед журналистами в Одессе, глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко заявил, что ведомство технически и организационно готово к введению визового режима с Россией.

- Если этот режим будет введен, в плане организации службы каких-то дополнительных серьезных задач, которые могли бы каким-то образом повлиять на выполнение данного решения, для нас не будет. Что касается технического оснащения службы, мы тоже готовы выполнять те задачи, - цитирует Назаренко «Интерфакс».

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что не исключает введения визового режима между Украиной и РФ в связи с задержанием в России украинского журналиста Романа Сущенко, который обвиняется в шпионаже.

В повестку дня Рады на четверг, 6 октября было внесено рассмотрение вопроса о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о безвизовых поездках для граждан двух стран, однако парламентарии не обсуждали эту инициативу.

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