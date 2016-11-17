Погодные условия не влияют на боли в спине

Австралийские ученые выяснили, что погодные условия не действуют на боли в спине человека. Специалисты из университета Сиднея провели опыты о взаимосвязи погода и болей, на которые жалуются люди в связи с переменами на улице.

В эксперименте приняли участие более 1 тысячи человек. Из этого числа людей большинство обвиняло непогоду в своем плохом самочувствии. Во время проведения исследования ученый следили за погодой в то время, когда испытуемые жаловались на свои недуги,- сообщает «Экономика Сегодня».

Кроме того, примерно за неделю до этого, они брали данные в амбулаторных картах пациентов и сравнивали с показателями метеорологического бюро по температуре. В итоге выяснилось, что болевые ощущения в области спине совершенно не связаны с изменениями влажности, давления и температуры воздуха.

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