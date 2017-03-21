Погода влияет на сердце

Ученые из Шотландии провели исследование, в ходе которого выяснили, какая погода влияет на здоровье человека. Как оказалось, на самочувствие человека и вероятность сердечных приступов воздействует температурный режим.

Выяснилось, что для человека опасно резкое похолодание. Оно увеличивает риск смерти при сердечном приступе в три раза. Ученые объясняют, что в этом виновато повышенное давление, а также отсутствие солнечного света.

Кроме того, риск возникновения сердечного приступа появляется при понижении температуры на 10 градусов Цельсия, - сообщают «Актуальные новости».

Специалисты связывают это с сужением кровеносных сосудов при похолодании. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний медики рекомендуют следить за своим здоровьем во все времена года.

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