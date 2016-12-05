Неблагоприятная погода стала причиной отмены более 50 рейсов в московских аэропортах, еще 10 рейсов были задержаны, свидетельствуют данные на портале «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Домодедово задержаны два рейса, еще три отменены.

В Шереметьево отменили вылет 52 рейсов, еще 7 рейсов были задержаны.

Во Внуково задержан только один рейс, отмененных нет.

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается облачная погода, а также метель. Днем столбики термометров достигнут температурного максимума в —1 °C. В ночь на 6 декабря ожидается мороз до минус 9 °C, сообщает «РИА Новости».