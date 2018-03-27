Погода «обрадовала» москвичей снегом

Москвичей 27 марта ожидает плюсовая температура, мокрый снег и ветер, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров во вторник поднимутся до 2 градусов тепла.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

Будет дуть северный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

На дорогах не исключена гололедица, сообщает «Экономика сегодня».